В Перми на месте оптового рынка «Гача» забили первую сваю Всего на площадке планируется возвести около 90 тысяч квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

В Перми на месте оптового рынка «Гача» строители забили первую сваю, об этом в своём Telegram-канале сообщил Павел Черепанов, председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Прикамья. Проектом по застройке территории занимается девелопер «Талан».

«Всё идёт и всё меняется, вот и огромная площадь земли в центре Перми получила новую жизнь. Сегодня «Талан» забил первую сваю. В рамках реновации тут появится жилой комплекс, улицы для коммерции, общественные и дворовые озелененные пространства. Кроме того, в проект входят детский сад и рекреационная территория с выходом к природной территории реки Данилихи», — написал он.

фото из тг-канала Павла Черпанова

Напомним, федеральный застройщик «Талан» приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под бывшим рынком «Гача» в Перми, принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым.

Новый жилой комплекс появится в границах улиц Механошина, Нечаевской, Парижской коммуны и шоссе Космонавтов на площади 4,5 га. Всего планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений.

«Талан» — девелопер из Удмуртии с географией присутствия в 12 регионах России. В Перми компания построила пять жилых комплексов, среди которых «Новый центр», «Доминант» и «Счастье».

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