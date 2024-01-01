Алёна Бронникова Федеральный застройщик выкупил четыре участка под бывшим рынком Гача в Перми Реновация территории будет реализована совместно с пермскими бизнесменами Поделиться Твитнуть

Федеральный застройщик «Талан» приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под бывшим рынком Гача в Перми, принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым. Данную территорию девелопер намерен развивать совместно ООО «СЗ «Магнолия» (семьи Биняминовых).

Как уточнили в обеих компаниях изданию «Коммерсантъ-Прикамье», проект по-прежнему реализуется совместно, из партнёрства компании не выходят. При этом эксперты предположили, что решение «Талана» о выкупе участков у пермских бизнесменов было запланировано заранее. Кроме того, приобретение земли после смены зонирования минимизирует риски застройщика.

Новый комплекс появится в границах улиц Механошина, Нечаевской, Парижской коммуны и шоссе Космонавтов на площади 4,5 га. Всего планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений.

В конце августа краевое правительство внесло изменения в Правила землепользования и застройки Перми в части смены зонирования территории Центрального рынка. Так, в отношении участка, ограниченного ул. Пушкина, Колхозной площадью и ш. Космонавтов, установлены границы территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ). А участок под Гачей исключён из карты комплексного развития территории.

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