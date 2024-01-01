Алёна Бронникова Федеральный застройщик примет участие в реновации «Гачи» в Перми Собственники рынка объявили о партнёрстве с «Таланом» Поделиться Твитнуть

Владельцы рынка «Гача» в Перми будут заниматься реновацией территории совместно с федеральным застройщиком «Талан». Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

«Собственники рынка «Гача» бизнесмены Биняминовы и федеральный девелопер «Талан» объявляют о партнёрстве для преобразования территории. Проект станет важным шагом в создании современной и комфортной среды для жизни пермяков», — отмечает застройщик.

Проект комплекса предоставлен компанией "Талан"

Компании намерены разработать проект, в который войдут комплекс многоквартирных жилых домов, улицы с «активным коммерческим фронтом», общественные и дворовые площадки, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к природной территории — долине реки Данилиха. Новый комплекс появится в границах улиц Механошина, Нечаевской, Парижской коммуны и шоссе Космонавтов. Площадь застройки составит 4,5 га, всего планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Ранее сообщалось, что на территории «Гачи» приступили к сносу 12 строений под первую очередь нового жилого комплекса. Завершить работы по демонтажу планируется до марта, а приступить к возведению зданий — в третьем квартале текущего года.

В первую очередь построят 30-этажный дом со встроенными коммерческими помещениями, жилая площадь которого составит около 19 тыс. кв. м. Второй очередью построят дома в 9-25 этажей общей площадью 33 тыс. кв. м, а затем 5-19-этажные дома общей площадью 33 тыс. кв. м. Вдоль ш. Космонавтов возведут отдельно стоящие коммерческие здания высотой до трёх этажей.

«Талан» — девелопер из Удмуртии с географией присутствия в 12 регионах России. В Перми компания построила пять жилых комплексов, среди которых «Новый центр», «Доминант» и «Счастье». В данный момент ведётся строительство квартала «Парма» в районе ТРЦ «Планета», ставший в сентябре победителем в конкурсе «Грани успеха», в номинации «Лучший проект «Дом будущего».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.