Алёна Бронникова В Перми на «Гаче» приступили к сносу объектов под жилую застройку Собственник займётся редевелопментом территории Поделиться Твитнуть

На территории рынка «Гача» в Перми приступили к сносу 12 строений под первую очередь нового жилого комплекса. Завершить работы по демонтажу планируется до марта, а приступить к возведению зданий — в третьем квартале текущего года.

Несколько участков перешли в обременение АО «Банк ДОМ.РФ». Как рассказала «Коммерсантъ-Прикамье» представитель ООО СЗ «Магнолия», которое зарегистрировано собственником «Гачи», Ольга Долгушина, застройщик подписал с администрацией города соглашения о финансировании социнфраструктуры и обустройстве улично-дорожной сети. В течение месяца ожидается смена территориальной зоны промышленности Ц-6 на зону обслуживания и деловой активности Ц-1.

Часть арендаторов, которые были вынуждены освободить площадку, уже перенесли свои торговые точки или временно переместились на участки за ул. Механошина, рассчитанные под следующие этапы застройки. О планах на развитие территории «Гачи» их оповестили заранее.

Сами владельцы решили не привлекать к работам партнёров-застройщиков и самостоятельно заняться преобразованием актива. По мнению экспертов, для этого потребуется сотрудничество с профессионалами отрасли и «грамотная маркетинговая политика о том, что люди будут жить не «на рынке», а в микрорайоне с новой удобной инфраструктурой».

Будущий ЖК появится на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов. Он будет состоять из одного здания высотой 30 этажей, двух — высотой в 25 этажей, двух 21-этажных, ещё двух — 19-этажных и одного 16-этажного. Остальные здания будут переменной этажности до 10 этажей. Застройщик обустроит придомовую территорию, детский сад и улично-дорожную инфраструктуру и направит в бюджет города социальный взнос в 277 млн руб.

В первую очередь построят 30-этажный дом со встроенными коммерческими помещениями, жилая площадь которого составит около 19 тыс. кв. м. Второй очередью построят дома в 9-25 этажей общей площадью 33 тыс. кв. м, а затем 5-19-этажные дома общей площадью 33 тыс. кв. м. Вдоль ш. Космонавтов возведут отдельно стоящие коммерческие здания высотой до трёх этажей.

Возле реки Данилихи планируется обустроить рекреационную зону. Кроме этого, будет реконструирован выезд на ул. Борчанинова, расширен Баковый переулок и создан новый перекрёсток на улицах Механошина и Нечаевской.

Техзаказчиком проекта является компания «Комстрин-Пермь», привлечение которой эксперты оценили положительно. Так, генеральный директор «Пермглавснаба» Владимир Занин обратил внимание на необходимость решения проблемы с загруженными выездами по ш. Космонавтов и ул. Куйбышева и отметил, что при участии профессионалов в лице «Комстрим» проблем с освоением территории возникнуть не должно.

На площади 5,49 га на «Гаче» планируется возвести 87,8 тыс. кв. м жилья. Летом ООО «СЗ «Магнолия» обратилось к комиссии по ПЗЗ для смены территориального зонирования. В сентябре предложение было согласовано.

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