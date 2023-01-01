Алёна Бронникова Власти Перми приняли решение о застройке рынка «Гача» Собственник согласовал смену зонирования этой территории Поделиться Твитнуть

На сентябрьском заседании комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) приняла решение об изменении зонирования на территории рынка «Гача» в Свердловском районе Перми. На площади 5,49 га планируется возвести 87,8 тыс. кв. м жилья.

Заявитель ООО СЗ «Магнолия», которое зарегистрировано собственником «Гачи», предложил установить зону обслуживания и деловой активности Ц-1 на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов. Сейчас она находится в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Как уточнили «Новому компаньону» в краевом минимущества, комплекс будет состоять из одного здания высотой 30 этажей, двух — высотой в 25 этажей, двух 21-этажных, ещё двух — 19-этажных и одного 16-этажного. Остальные здания будут переменной этажности до 10 этажей.

Застройщик должен будет обустроить придомовую территорию, детский сад и улично-дорожную инфраструктуру. Как отметил «Коммерсантъ-Прикамье», кроме этого, «Магнолия» направит в городской бюджет социальный взнос в размере 277 млн руб. Соглашения о развитии социальной и дорожной инфраструктуры сейчас находятся в работе у городской администрации.

Напомним, 30 июня стало известно, что «Магнолия» предложила комиссии по ПЗЗ концепцию застройки земельного участка. Публичные слушания по рассмотрению проекта состоялись в начале сентября.





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