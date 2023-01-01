На месте рынка «Гача» в Перми построят более 87 тысяч квадратных метров жилья Вдоль речки Данилихи обустроят прогулочный бульвар Поделиться Твитнуть

Пермской комиссией по землепользованию и застройке одобрена смена зонирования территории оптового рынка «Гача» в центре Перми. Сейчас она находится в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Вместо неё заявитель (ООО СЗ «Магнолия») просил установить подзоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с предельной высотой застройки в 3, 6, 20, 25 и 30 этажей. Девелопер анонсировал возведение на участке жилого комплекса с коммерческими площадями, социальной инфраструктурой, улично-дорожной сетью, рекреационной зоной. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, торговым комплексом «Гача» владеет семья Биняминовых. Собственники в конце 2021 года зарегистрировали ООО СЗ «Магнолия» и разработали концепцию застройки площадки почти в 6 га.

Представитель СЗ «Магнолия» Ольга Долгушина рассказала, что вся площадь комплекса составит 108,1 тыс. кв. м, из них на жильё будет приходиться 87,8 тыс. кв. м, на коммерческие помещения — 20,3 тыс. кв. м. Акценты в архитектуре жилого комплекса проектировщикам задал объект культурного наследия Дом купца Лаптева (ш. Космонавтов, 25). В квартале создадут разноуровневую жилую застройку с повышением высотности от протекающей рядом речки Данилихи. Самая высокая новостройка, в 30 этажей, появится в створе ул. Попова и Коммунального моста.

Территория в долине реки будет доступна для всех жителей города, там планируется обустроить прогулочный бульвар.

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