Алёна Бронникова Застройку на месте пермского рынка «Гача» обсудят на публичных слушаниях в сентябре На территории 6 га собственник предлагает возвести более 87 кв. м жилья Поделиться Твитнуть

В Перми с 4 по 8 сентября состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта застройки территории торгового комплекса «Гача» в Свердловском районе. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

Согласно документу, предлагается установить зону обслуживания и деловой активности Ц-1 на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов в Свердловском районе. Заявитель ООО СЗ «Магнолия», которое зарегистрировано собственником «Гачи», предлагает установить высотность в 3, 20, 25 и 30 этажей.

Напомним, в конце июня компания предложила комиссии по ПЗЗ концепцию застройки земельного участка площадью 6 га. Общая площадь комплекса составит 108,1 тыс. кв. м, из них на жильё будет приходиться 87,8 тыс. кв. м. В долине Данилиха будет обустроен прогулочный бульвар для всех жителей города.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.