Максим Артамонов В Перми дом купца Лаптева обследуют в этом году Историческое здание является объеком культурного наследия регионального значения Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Пермский историк и общественный деятель Денис Думлер опубликовал на своей странице ВКонтакте ответ Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края на свой запрос о судьбе исторического здания, которое расположено на шоссе Космонавтов, 25.

Речь идёт о постоялом дворе крестьянина Пешехонова на Казанском тракте, более известном как «дом купца Лаптева». В начале января 2022 года здание было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

В документе, который опубликовал Думлер, сообщается, что историческое здание сейчас находится в собственности администрации Перми, а в этом году краевая инспекция по охране ОКН планирует провести фотофиксацию и обследование этого памятника.

По словам Дениса Думлера, за последнее время «много старинных зданий канули в Лету, так и не дождавшись ремонта, «хотя они могли украшать наш город, привлекать туристов и рассказывать молодёжи про историю губернской Перми».

Двухэтажный полукаменный дом был построен в 1877 году у Казанского тракта (на тот момент — на территории деревни Данилиха) крестьянином Кунгурского уезда Михаилом Васильевичем Пешехоновым в качестве постоялого двора для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже владельцем усадьбы стал купец Лаптев, который торговал бакалейными товарами. После Октябрьской революции 1917 года в доме некоторое время находились школа и библиотека. Впоследствии дом стал жилым.

Ещё несколько лет назад мэрия Перми хотела снести этот памятник старины, но впоследствии отказалась от этих планов.

На сегодняшний день дом купца Лаптева — это одно из немногих оставшихся в Перми зданий с арочными воротами и сложным декором из резного кирпича.

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