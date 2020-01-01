Елена Лодыгина журналист Дом купца Лаптева внесут в реестр исторических памятников Историческое здание сначала планировали снести Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская инспекция​ по охране объектов культуры проработает вопрос о внесении в реестр исторических памятников дома​ купца Лаптева на ш. Космонавтов, 25. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Махонин в ходе аппаратного совещания 21 декабря.​

Такое поручение было дано после того, как в СМИ и соцсетях появились публикации о сносе исторического здания.

«Честно говоря, удивлён, что здание с такой историей до сих пор не приобрело статус памятника культурного наследия. Считаю это недоработкой соответствующих ведомств»,​ — заявил Дмитрий Махонин.

По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, в настоящее время инспекцией уже получено обращение о включении здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Также инициативная группа ведёт дополнительный сбор материалов и исторических сведений в целях должного обоснования присвоения охранного статуса бывшему дому купца Лаптева. Окончательное решение будет принято после историко-культурной экспертизы, которая определит значимость объекта и категорию его охраны. ​

Напомним, дом купца Лаптева был построен в конце 70-х годов​ XIX​ века крестьянином Михаилом Пошехоновым. Изначально в нём располагался постоялый двор, расположенный у начала Казанского тракта, для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже дом перешёл во владение купца бакалейных товаров Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, а позже он стал жилым. Одна из особенностей здания — арочные ворота и сложный декор из резного кирпича. ​

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