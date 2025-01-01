НДС по новым правилам будут платить 10% налогоплательщиков Пермского края Платить налог в 2026 году начнут компании с доходом от 20 млн рублей Поделиться Твитнуть

Налог на добавленную стоимость (НДС) по новым правилам в 2026 году начнут платить 10% предприятий в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на руководителя регионального УФНС России Наталью Гурову.

«Согласно информации, с 2026 года планируется, что НДС начнут платить также те, чей доход превысит 20 млн руб. По оценке региональной налоговой службы, это 10% налогоплательщиков», — рассказали в telegram-канале заксобрания.

В этом году правила уплаты налогов по упрощённой системе налогообложения (УСН) в России изменились. НДС стали платить владельцы бизнеса, доход которых составляет более 60 млн руб., что составляет 3% от общего числа компаний и индивидуальных предпринимателей в Пермском крае.

Напомним, осенью Минфин России предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ в рамках бюджетного пакета. В том числе, предлагалось обязать компании, применяющие УСН, выплачивать НДС при доходах свыше 10 млн руб. В случае принятия законопроекта предлагаемые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Профильный комитет Госдумы предложил более плавный поэтапный переход к реализации проектируемых норм. В частности, было принято решение о плавном снижении порога — с 20 млн руб. в 2026 году до 10 млн в 2028-м. Документ 18 ноября прошёл второе чтение, третье запланировано на 20 ноября.

