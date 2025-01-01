Алёна Бронникова Налоговый пресс Как изменения в системе налогообложения отразятся на бизнесе и ценах Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Минфин России предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ, законопроект был представлен в сентябре в рамках бюджетного пакета. Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 22 октября. В случае принятия предлагаемые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Законопроектом предлагается повысить стандартную ставку НДС на 2 п. п. — с 20 до 22%, сохранив при этом льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров, таких как продукты питания, лекарства, товары для детей. Компании, применяющие упрощённую систему налогообложения (УСН), обяжут выплачивать НДС при доходах свыше 10 млн руб. (в действующем законодательстве порог установлен на уровне 60 млн руб.).

Для малого и среднего предпринимательства предлагается оптимизировать льготные тарифы страховых взносов. Общие тарифы, 30% до предельной базы и 15% свыше, будут установлены для ряда сфер: торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др. В то же время приоритетные отрасли МСП сохранят пониженный тариф, включая обработку, производство, транспорт, электронику.

Пополнение бюджета

Пермские экономисты отмечают, что поправки необходимы для увеличения доходов федерального бюджета в условиях текущей экономической ситуации и решения приоритетных задач. Одновременно с этим населению придётся приготовиться к очередному росту цен, поскольку повышение НДС напрямую отразится на стоимости товаров и услуг.

«Данные меры связаны, на мой взгляд, с необходимостью увеличения доходов федерального бюджета. У нас начато много новых национальных проектов, поставлены амбициозные национальные цели. На всё это требуются денежные ресурсы. В то же время государство в текущей ситуации вынуждено нести расходы на укрепление обороноспособности в связи с угрозами национальной безопасности России», — считает декан экономического факультета ПГНИУ доктор экономических наук Татьяна Миролюбова.

Последствия коснутся не только бизнеса, но и непосредственных потребителей. Татьяна Миролюбова подчеркнула, что НДС — это налог, который в конечном итоге платят все, поскольку по своей природе он заключён в цене каждого покупаемого товара, от карандаша до трактора. Кроме того, это разгонит инфляцию, поэтому Центробанк снижать учётную ставку не будет.

По мнению доцента кафедры экономики ПГГПУ Алексея Носкова, цель повышения НДС заключается в сокращении дефицита бюджета. При этом, если новая ставка в 22% будет принята, РФ по налоговому «потолку» окажется во второй десятке среди европейских стран. Так, самый высокий НДС установлен в Венгрии — 27%, на втором месте находится Финляндия — 25,5%. По прогнозу эксперта, рост инфляции будет краткосрочным, а в долгосрочной перспективе ЦБ сможет выйти на стабильную траекторию снижения учётной ставки.

«Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что повышение ставки НДС на 2% лишь кратковременно повлияет на динамику цен. Разные аналитики пишут, что повышение приведёт к краткосрочному росту инфляции в пределах 1% и к росту инфляционных ожиданий. Но при этом нельзя забывать, что будет сокращаться текущий дефицит госбюджета — рост НДС даст бюджету где-то 1–1,2 трлн руб. В долгосрочной перспективе это решение позволит Центральному банку выйти на стабильную траекторию снижения учётной ставки», — рассказал он.

Доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Елена Лавренчук обратила внимание, что, по информации Минфина, проект федерального бюджета сбалансирован, устойчив и направлен на макроэкономическую стабильность и рост доходов населения. Корректировка налоговой политики связана с обеспечением ключевых приоритетов страны. Тем не менее рост ставки налога будет способствовать росту цен.

«Можно предположить, что рост цен с учётом цепочек поставок и реализации составит не 2%, а больше, так как каждый участник цепочки будет добавлять по 2%. Налогоплательщики НДС на общей системе налогообложения (ОСНО) будут платить больше», — говорит эксперт.

Несмотря на сохранение льготной ставки для отдельных категорий товаров, рост цен в этих сегментах также прогнозируется, добавила она. В целом ожидается рост поступлений в бюджет, которому также будет способствовать снижение порога доходов для налогоплательщиков по УСН, то есть без НДС будет работать очень «малый» бизнес.

Выживут не все

Для субъектов МСП на упрощённой системе налогообложения сохранится возможность выбора между общим режимом уплаты НДС и пониженным, но без права на вычеты. При доходах от 10 млн до 250 млн руб. бизнес может применять ставку в 5%, при доходах от 250 млн до 450 млн руб. — 7%.

По официальным данным, раньше НДС платили всего 3% «упрощенцев», со снижением порога налогообложения их количество значительно вырастет. Кроме того, усложняется ведение бухгалтерского учёта. Елена Лавренчук предполагает, что в целом поступления НДС в бюджет увеличатся, но это нововведение могут не выдержать МСП, которые работают с низкой наценкой.

Татьяна Миролюбова также отметила, что выживут не все, поскольку для многих предпринимателей это означает рост налоговой нагрузки и усложнение бухгалтерского учёта, увеличение нагрузки на фонд оплаты труда.

«Для МСП снижение порога налогообложения на УСН с 60 млн до 10 млн руб. в краткосрочной перспективе вызовет проблемы. Ряд предпринимателей на практике при текущей норме в 60 млн разделяет бизнес на несколько юрлиц. Теперь, очевидно, они будут пытаться адаптироваться, возможен рост серых схем. Но эта мера поможет бороться со схемами дробления бизнеса и облегчит переход на общую систему налогообложения для растущих компаний», — уверен Алексей Носков.

Вызов для бизнеса

Если говорить о конкретных секторах экономики, эксперты сходятся во мнении, что сильнее всего от нововведений пострадают ретейл и строительство. По словам Алексея Носкова, повышение НДС напрямую заденет не все компании. Так, маловероятно, что это повлияет на металлургию и нефтяную отрасль, поскольку они имеют право на возврат НДС. То же касается банков, так как с большинства операций НДС они не платят. Сложнее придётся ретейлерам — из-за давления на рентабельность, застройщикам — из-за роста себестоимости сырья, а в медицине расходы переложат на конечного потребителя.

Елена Лавренчук также напомнила, что с переходом на уплату общего тарифа страховых взносов для МСП ситуация усугубится. Но коснётся это определённых отраслей — опять же торговли, строительства, а также добычи полезных ископаемых, ИТ и других.

«Страховые взносы — это расходы предприя­тия, которые будут расти, что также отразится на ценообразовании. В то же время для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохранится пониженный тариф страховых взносов», — сообщила она.

Представители строительного рынка Пермского края относятся к возможному повышению НДС как к вызову, который при грамотном выстраивании стратегии может стать фактором роста.

«Согласно пп. 23 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса, сделки по продаже строящегося и вторичного жилья освобождены от НДС. Однако это не означает, что участники рынка недвижимости не ощутят увеличение налоговой ставки. В первую очередь повышение НДС скажется на маржинальности бизнеса, потому что приведёт к увеличению издержек. Также ожидаем, что повышение НДС приведёт к сдержанному росту стоимости товаров и услуг и умеренному падению спроса», — поделился коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев.

По его словам, в сфере строительства повышение НДС может привести к увеличению себестоимости проектов на этапе строительства (закупка строительных материалов, аренда оборудования, оплата работ субподрядчиков, которые подлежат обложению НДС). Покупатели квартир его не платят, но повышение налоговой ставки может отразиться и на них, в том случае если застройщики будут закладывать повышение себестоимости в цены на квартиры, что вполне вероятно.

«Понятно, что изменения ставки НДС — это рост себестоимости, но мы ориентируемся ведь не только на рост себестоимости, но и в том числе на покупательский спрос. Если покупательский спрос низкий, так или иначе застройщики делают акции, скидки и так далее. Поэтому из-за роста НДС на 2% цена точно не скорректируется, всё-таки в себестоимости строительства это не такая большая затратная часть», — прокомментировал генеральный директор ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

В отношении ретейла ожидается, что крупному бизнесу пережить изменения будет легче. В зону риска попадают средний и малый бизнес.

«Если рассматривать влияние повышения НДС на торговый бизнес, то, я думаю, крупный бизнес сможет с этим справиться. С малым бизнесом ситуация другая. На фоне слабых продаж у них вырастут затраты. Некоторые уже попробовали компенсировать это за счёт арендодателей и выдвигают предложение о снижении стоимости аренды. В то же время арендодатель сейчас сам зажат между ростом затрат на содержание объекта и ростом налогов, поэтому неизбежны расторжения договоров с некоторыми арендаторами», — отметила директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова.

Татьяна Миролюбова обратила внимание, что изменения коснутся и сферы ИТ. Для аккредитованных ИТ-компаний льготный тариф страховых взносов вырастет почти в два раза — с 7,6 до 15%. Это означает удорожание ИТ-продуктов, поскольку труд программистов станет теперь дороже.

«Увеличение страховых взносов точно отразится на стоимости часа разработчика, — соглашается директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров. — Фонд оплаты труда — ключевая статья расходов ИТ-компаний. При этом изменения не только коснутся стоимости программных продуктов, но и скажутся на всей отрасли в целом. В таких условиях более конкурентно будут выглядеть регионы, которые сделают ставку на развитие ИТ-отрасли и предложат со своей стороны альтернативные стимулирующие меры. Например, введут меры, подобные возврату НДФЛ молодым сотрудникам в Нижегородской области, или инициируют создание качественных технопарков по примеру нашей сети в Перми, Саратове, Омске».

Экономисты уверены, что предпринимателям придётся действовать на опережение, чтобы остаться на плаву. Бизнесу придётся пересматривать финансовые модели и работу с поставщиками.

«Для бизнеса возникнет вопрос: сознательно идти на уменьшение прибыли, работать на границе себестоимости и не поднимать цены или же поднимать цены и получить падение объёмов продаж. Для достойного ответа на все эти факторы необходимо действовать на опережение — просчитывать варианты, менять финансовую модель, повышать точность ведения бухгалтерского учёта», — заключила Татьяна Миролюбова.

