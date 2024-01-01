Алёна Бронникова Плата за роскошь Как отразятся налоговые изменения на жизни Пермского края Поделиться Твитнуть

В 2025 году начнёт действовать налоговая реформа. Сразу несколько изменений ожидается в налоговом законодательстве на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Как это отразится на регионе — в материале «Нового компаньона».

Последствия изменений

В июле 2024 года президент РФ подписал закон о совершенствовании налоговой системы, необходимость которого власти объясняют запросом на социальную справедливость.

Документом с 1 января 2025 года вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — пять вместо двух ставок по размерам доходов, повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Также предусматриваются льготы и дополнительные средства для поддержки отдельных категорий граждан, в частности участников СВО и многодетных семей, для финансирования строительства объектов социнфраструктуры и пр.

По мнению экспертов, рост налоговой нагрузки на бизнес может повлечь ряд негативных последствий, в том числе связанных с увеличением инфляции, ростом цен, снижением инвестиционной активности, а введение прогрессивного налогообложения не приведёт к снижению бедности и экономического неравенства, а лишь увеличит доходную часть бюджета посредством увеличения поступлений от НДФЛ.

Повышение ставки на прибыль организаций произойдёт за счёт увеличения налоговых отчислений в федеральную казну (с 3 до 8%), при этом региональная часть останется неизменной — 17%.

На бюджет Пермского края это не окажет положительного влияния, отмечает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

«Во втором и третьем кварталах этого года в Пермском крае происходит уменьшение прибыли, поэтому неясно, приведёт ли повышение ставки налога к увеличению поступлений в федеральный бюджет. Однако это может оказать негативное влияние на инвестиции пермских предприятий, поскольку основным источником инвестиций предприятий являются собственные средства, в частности прибыль», — говорит она.

Как следствие, уменьшение прибыли создаст трудности с обновлением производства, внедрением новых технологий и созданием рабочих мест, что в свою очередь вызовет торможение инвестиций и экономического роста. Эксперт также обращает внимание, что введение 5%-ного налога на прибыль для организаций ИТ-сферы приведёт к повышению цен на продукты отрасли, также став определённым импульсом для инфляции, снижения спроса и торможения цифровой трансформации экономики и внедрения новых технологий в производство.

Для представителей малого и среднего бизнеса с доходом более 60 млн руб., работающих на УСН, вводится НДС 20%. Соответственно, предприниматели будут включать эту сумму в стоимость своих товаров и услуг. Несмотря на то, что в Прикамье это может коснуться в среднем всего 3—6% предпринимателей, в целом по стране результат может стать импульсом к увеличению инфляции.

«Изменения, связанные с ростом налоговой нагрузки, не могут быть стимулом для деловой активности и инвестиций. Напротив, это вызовет рост цен, очередной виток инфляции, очередной рост ключевой ставки ЦБ и ещё один шаг к охлаждению инвестиционного климата и торможению развития экономики. Повышательное влияние на инфляцию окажут решение об индексации акцизов, повышение импортных пошлин, утилизационный и лицензионный сборы. Так что неясно, получит ли федеральный бюджет ожидаемые Минфином 2,6 трлн руб., поскольку, вероятнее всего, прибыль предприятий сократится», — рассуждает Татьяна Миролюбова.

В то же время для простых граждан определённое положительное влияние окажет увеличение МРОТ от дополнительных доходов федерального бюджета.

Региональная поддержка

Параллельно с совершенствованием федеральной налоговой системы ведётся работа и над региональной.

В сентябре депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержали инициативу губернатора о внесении изменений в региональный закон о налогообложении.

Документом предлагаются льготы для ИТ-сферы, гостиничного бизнеса, послабления для инвестпроектов, пролонгируются востребованные и отменяются невостребованные льготы, а также устанавливается поэтапное повышение налоговых ставок годах в отношении дорогостоящего имущества организаций с кадастровой стоимостью выше 300 млн руб.

Поправки к региональной налоговой системе экспертами оцениваются позитивно. Так, для ИТ-компаний и резидентов технопарков и промышленных индустриальных парков до 1 января 2030 года продлевается действие пониженных ставок по УСН, до 1 января 2027 года продлеваются налоговые каникулы вновь зарегистрированным предпринимателям, которые применяют УСН.

«Сегодня у нас в крае зарегистрировано более 116 тыс. субъектов МСП, в которых заняты порядка 40% трудоспособного населения региона. Поэтому, на мой взгляд, их поддержка как никогда актуальна и будет расширяться. Ожидать, что такие изменения могут наполнить бюджет доходами, наверное, не приходится, так как обеспечение работой различных слоёв населения не менее важно, чем налоговые поступления в бюджет», — подчёркивает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

По её словам, ожидается, что увеличение ставки налога на дорогостоящее имущество принесёт субъектам РФ в сумме до 1 млрд руб. При этом часть налоговой нагрузки ляжет на потребителей, поскольку предприятия будут вынуждены повышать цены на товары и услуги, чтобы сохранить свой финансовый результат. Вместе с тем благодаря росту налогов планируется и расширение налоговых льгот.

Муниципальные изменения

Помимо увеличения имущественного налога на организации в регионе, в Перми также было принято решение о поэтапном повышении ставки земельного налога в течение ближайших трёх лет под земельные участки, занятые гаражами, с 0,5% в 2025 году до 1,5% в 2027-м от кадастровой стоимости участка.

В департаменте земельных отношений администрации города обращают внимание, что для физических лиц ежегодный рост налога от исчисленного за предыдущий налоговый период составит не более 10%. Например, если в 2024 году плата за участок под гаражом площадью 25 кв. м, составляла 119,39 руб. в год, то в 2025 году сумма увеличится на 11,9 руб.

«По данным главного администратора доходов ФНС по Пермскому краю, изменения коснутся порядка 8 тыс. налогоплательщиков. Физические лица могут воспользоваться льготами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ. Учитывая, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, земельный налог за 2025 год необходимо будет уплатить в бюджет до 1 декабря 2026-го. Таким образом, дополнительные доходы в бюджет города поступят не ранее декабря 2026 года», — рассказали в мэрии.

По предварительным расчётам, доходы в муниципальную казну за 2026—2027 годы составят около 250 тыс. руб. А изменения ставки налога, которые коснутся 190 организаций, в 2025 году составят 5,2 млн руб., в 2026 году вырастут до 15,7 млн руб., в 2027-м и в последующие годы — 27,4 млн руб. Данные поступления предполагается направить на благоустройство города: строительство новых детских садов и школ, ремонт дорог, создание спортивных и детских площадок.

Кроме того, с целью приведения нормативных правовых актов об имущественных налогах на территории Перми в соответствие федеральному законодательству, администрация города разрабатывает законопроект об изменении порядка исчисления налогов в отношении недвижимости и земельных участков, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб. По предварительным оценкам, на территории краевой столицы расположено семь объектов недвижимости и пять земельных участков, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб.

Федеральными изменениями в налоговой системе была также установлена возможность введения туристического налога в муниципалитетах. Соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение гордумы Перми. Планируется, что ставка данного вида налога составит 1%, или 100 руб., оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги предоставления мест временного проживания.

От уплаты налога освободят льготные категории граждан, имеющих регистрацию жителей Пермского края, детей до 18 лет и лиц, оформивших временную прописку по месту пребывания.

По предварительным подсчётам, в 2025 году по новому налогу планируется получить 66,2 млн руб., а в 2026-м — до 88,3 млн руб. По словам чиновников, данные средства направят на развитие туристической инфраструктуры в Перми.

«Введение туристического налога может говорить о том, что Пермь становится туристическим регионом. В прошлом году Прикамье впервые посетило 65 тыс. промышленных туристов. Наш край привлекает своими здравницами, природными красотами, водными ресурсами и другими достопримечательностями. Туристический налог не станет какой-то большой нагрузкой для туристов. Пополнение бюджета от такого налога также не будет столь существенным», — отметила Юлия Стародумова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.