Алёна Бронникова В случае изменений в Налоговом кодексе часть компаний Прикамья может перейти на УСН Законопроектом предусмотрено снижение порога доходов компаний для работы с НДС на УСН Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Правительство Прикамья проводит оценку, как повлияют корректировки в действующий Налоговый кодекс РФ, которые сейчас рассматриваются на федеральном уровне. Об этом сообщила министр финансов региона Екатерина Тхор на заседании комитета краевого парламента по бюджету 22 октября.

Во время обсуждения законопроекта о бюджете Пермского края на 2026-2028 годы председатель Контрольно-счётной палаты Александр Белых отметил, что прогнозируемые поступления налога на прибыль организаций носят оптимистичный характер. В частности, объём налоговых доходов в 2026 году планируется выше ожидаемой оценки за 2025 год на 17 млрд руб., наибольший рост ожидается по налогу на прибыль (на 9,6 млрд руб.) и НДФЛ (на 9,5 млрд руб.). Однако в КСП считают, что предпосылки для существенного роста поступлений в 2026 году отсутствуют.

Депутаты обратились к представителям краевого правительства с вопросом о том, закладываются ли демпферные механизмы, чтобы нивелировать негативный эффект, если налог на прибыль не будет собран в планируемом объёме.

«Формирование бюджета осуществлялось на основе действующего законодательства. Мы не знали о проекте федерального закона в части повышения ставок по НДС, поэтому это не было учтено. При этом мы строили прогноз на основе данных наших крупных налогоплательщиков. Кроме того, учитывали, что со следующего года у ряда предприятий заканчиваются специальные инвестконтракты, соответственно, заканчивается предоставление льгот. Сейчас мы совместно с Министерством экономического развития Пермского края проводим оценку, как может повлиять изменение в федеральное законодательство. Часть плательщиков, скорее всего, перейдут с общей системы налогообложения на упрощённую», — ответила Екатерина Тхор.

То есть налогоплательщики на основной системе налогообложения, у кого доходы превышают 60 млн руб., могут перейти на УСН. По её словам, в этом случае поступления по налогу на прибыль снизятся, но поступления по УСН увеличатся. Она обратила внимание, что в данный момент обсуждаемый законопроект пока не принят на федеральном уровне, а рассматриваемый законопроект о краевом бюджете утверждает общий объём доходов, поэтому предложила оценить ситуацию уже во время процесса исполнения бюджета.

Первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина добавила, что упрощённая система налогообложения обходится компаниям дешевле, чем общая система, если включить в неё НДС. Компании с выручкой от 10 до 60 млн руб., которые находятся на обычной системе налогообложения, платят и налог на прибыль, и другие налоги.

«Манёвр есть, — ответила она на вопрос депутатов о возможности корректировки параметров бюджета. — Надо увидеть, что будет принято на федеральном уровне, нам надо основываться на действующих фактах. Давайте мы завершим расчёты. Как только мы это сделаем, выйдем с обсуждением. Если мы увидим, что у нас проблемы с доходной частью бюджета, внесём соответствующие предложения по корректировке».

Напомним, Минфин России предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ в рамках бюджетного пакета. В том числе, предлагается обязать компании, применяющие УСН, выплачивать НДС при доходах свыше 10 млн руб. (в действующем законодательстве порог установлен на уровне 60 млн руб.). Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 22 октября. В случае принятия предлагаемые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года. Ранее «Новый компаньон» пообщался с экспертами на эту тему и выяснил, как могут отразиться изменения на бизнесе.

Согласно информации, опубликованной на информационном ресурсе Госдумы, в данный момент законопроект проходит первое чтение. Профильный комитет по бюджету и налогам в заключении к документу отметил, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. В связи с этим при подготовке его ко второму чтению предложено рассмотреть возможность установить более плавный поэтапный переход к реализации проектируемых норм, в том числе относительно изменений пороговых значений доходов, при которых налогоплательщики, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.