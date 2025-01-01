Пассажиров из врезавшегося в фуру пермского автобуса спасали сотрудники ФСИН В МЧС выразили им благодарность Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В эти выходные Пермский край был потрясен масштабным ДТП в Кунгурском округе. Фура столкнулась с микроавтобусом, который выехал на встречную полосу, что привело к гибели семи человек и серьезным травмам ещё 12 пассажиров. Работавшие на месте спасатели позднее выразили благодарность двум мужчинам, которые первыми вызвали скорую помощь и активно участвовали в спасении пострадавших. Они вытаскивали людей из автобуса, клали их на носилки и переносили в машины скорой помощи. Затем мужчины словно растворились, не раскрыв своих имен. В СМИ и социальных сетях начались поиски этих неизвестных героев.

Сегодня, 17 ноября, выяснилось, что первую помощь пострадавшим оказали сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю Виталий Макаров и Роман Чакилев. В момент ДТП они проезжали мимо, направляясь в командировку, и сам инцидент попал на их видеорегистратор. Обнаружив аварию, они немедленно остановились, чтобы оказать помощь.

Виталий Макаров рассказал: «Мы вызвали службу спасения, начали оказывать помощь, выносить пострадавших. Тем, кто был в сознании, — помогали покинуть автобус. Потом стали выносить тех, кто без сознания. Мы переживали, что автобус на газовом оборудовании может рвануть».

Виталий Макаров и Роман Чакилев

ГУФСИН России по Пермскому краю

Через 10 минут после их прибытия на место аварии подъехала скорая помощь, а затем и МЧС. Сотрудники ГУФСИН передали им записи с видеорегистратора и продолжали помогать спасателям.

«Больше всего меня задел ребенок — лет 7-9, по имени Матвей. На тот момент мальчик был в шоке. У него была сильно зажата нога. Он плакал и очень сильно переживал. Когда практически всех вынесли, я с ним находился, успокаивал парня как мог, он всё искал маму, но мама уже была мертва. Я говорил ему, что всё будет хорошо», — вспоминает Макаров.

Роман Чакилев добавил: «Страха не было. Думали только о том, как побыстрее помочь людям, хотя, признаться, я впервые в жизни видел такую аварию. Мы вытаскивали, кого могли, и делали всё, что в наших силах. Это не геройство, на нашем месте так поступил бы любой порядочный человек».

Сегодня в Пермском крае прошли похороны погибших в аварии с автобусом под Кунгуром. В больнице продолжают лечение 12 человек, двое из них в крайне тяжёлом состоянии.

