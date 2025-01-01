Пассажиров из врезавшегося в фуру пермского автобуса спасали сотрудники ФСИН
В МЧС выразили им благодарность
В эти выходные Пермский край был потрясен масштабным ДТП в Кунгурском округе. Фура столкнулась с микроавтобусом, который выехал на встречную полосу, что привело к гибели семи человек и серьезным травмам ещё 12 пассажиров. Работавшие на месте спасатели позднее выразили благодарность двум мужчинам, которые первыми вызвали скорую помощь и активно участвовали в спасении пострадавших. Они вытаскивали людей из автобуса, клали их на носилки и переносили в машины скорой помощи. Затем мужчины словно растворились, не раскрыв своих имен. В СМИ и социальных сетях начались поиски этих неизвестных героев.
Сегодня, 17 ноября, выяснилось, что первую помощь пострадавшим оказали сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю Виталий Макаров и Роман Чакилев. В момент ДТП они проезжали мимо, направляясь в командировку, и сам инцидент попал на их видеорегистратор. Обнаружив аварию, они немедленно остановились, чтобы оказать помощь.
Виталий Макаров рассказал: «Мы вызвали службу спасения, начали оказывать помощь, выносить пострадавших. Тем, кто был в сознании, — помогали покинуть автобус. Потом стали выносить тех, кто без сознания. Мы переживали, что автобус на газовом оборудовании может рвануть».
Через 10 минут после их прибытия на место аварии подъехала скорая помощь, а затем и МЧС. Сотрудники ГУФСИН передали им записи с видеорегистратора и продолжали помогать спасателям.
«Больше всего меня задел ребенок — лет 7-9, по имени Матвей. На тот момент мальчик был в шоке. У него была сильно зажата нога. Он плакал и очень сильно переживал. Когда практически всех вынесли, я с ним находился, успокаивал парня как мог, он всё искал маму, но мама уже была мертва. Я говорил ему, что всё будет хорошо», — вспоминает Макаров.
Роман Чакилев добавил: «Страха не было. Думали только о том, как побыстрее помочь людям, хотя, признаться, я впервые в жизни видел такую аварию. Мы вытаскивали, кого могли, и делали всё, что в наших силах. Это не геройство, на нашем месте так поступил бы любой порядочный человек».
Сегодня в Пермском крае прошли похороны погибших в аварии с автобусом под Кунгуром. В больнице продолжают лечение 12 человек, двое из них в крайне тяжёлом состоянии.
