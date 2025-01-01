Алёна Бронникова Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Кунгуром находятся в крайне тяжёлом состоянии Всего в больницах - 12 пострадавших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии 12 пострадавших в ДТП с автобусом под Кунгуром вечером 14 ноября. Все они были госпитализированы в стационары Перми. На сегодняшний день они продолжают получать медицинскую помощь в больницах.

«На утро 17 ноября два человека в крайне тяжёлом состоянии, четыре в тяжёлом, один пациент средней степени тяжести и пять — в удовлетворительном состоянии. За минувшие сутки выполнены необходимые диагностические и лечебные манипуляции, оперативное лечение. По каждому пациенту организованы и проведены телемедицинские консультации с ведущими научными центрами страны», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Напомним, авария произошла на 64-м км трассы Р-243, недалеко от д. Черепахи. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, и столкнулся с грузовиком «Скания». От полученных травм погибли семь человек, ещё 12 были госпитализированы, в крайне тяжёлом состоянии находился один человек.

Губернатор пообещал выплатить семьям, потерявшим близких, единовременную выплату в 1 млн руб. и оказать пострадавшим финансовую поддержку. Возбуждены два уголовных дела о нарушении ПДД, повлёкшим по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

