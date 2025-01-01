Один из пострадавших в ДТП с пермским автобусом находится в крайне тяжёлом состоянии Глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень навестила раненых Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Министр здравоохранении Прикамья Анастасия Крутень 15 ноября объехала все стационары краевого центра, где находятся пострадавшие в результате автокатастрофы с рейсовым автобусом под Кунгуром. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Как отметила глава минздрава, эвакуация людей продолжалась всю ночь. Двенадцать человек были госпитализированы в специализированные отделения крупных медицинских учреждений, где есть всё необходимое для диагностики и лечения полученных травм. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. Остальные семь пациентов имеют состояние средней степени тяжести.

«К лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального минздрава. Также, по моему поручению, врачи уже связались с коллегами из федеральных центров и провели телемедицинские консультации для составления оптимальной тактики лечения всех пострадавших», — добавила Анастасия Крутень.

Напомним, ДТП произошло вечером 14 ноября (в 20:40 по местному времени) на 64-м км трассы Р-243, недалеко от д. Черепахи. По предварительным данным ГИБДД Пермского края, водитель микроавтобуса 1967 г.р. выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1988 г.р. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили различные травмы.

Семьи, потерявшие близких в результате автокатастрофы с автобусом в Пермском крае, получат единовременную выплату в 1 млн руб. Пострадавшим тоже будет оказана финансовая поддержка. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Они объединены в одно производство.

