Один из пострадавших в ДТП с пермским автобусом находится в крайне тяжёлом состоянии
Глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень навестила раненых
Министр здравоохранении Прикамья Анастасия Крутень 15 ноября объехала все стационары краевого центра, где находятся пострадавшие в результате автокатастрофы с рейсовым автобусом под Кунгуром. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Как отметила глава минздрава, эвакуация людей продолжалась всю ночь. Двенадцать человек были госпитализированы в специализированные отделения крупных медицинских учреждений, где есть всё необходимое для диагностики и лечения полученных травм. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. Остальные семь пациентов имеют состояние средней степени тяжести.
«К лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального минздрава. Также, по моему поручению, врачи уже связались с коллегами из федеральных центров и провели телемедицинские консультации для составления оптимальной тактики лечения всех пострадавших», — добавила Анастасия Крутень.
Напомним, ДТП произошло вечером 14 ноября (в 20:40 по местному времени) на 64-м км трассы Р-243, недалеко от д. Черепахи. По предварительным данным ГИБДД Пермского края, водитель микроавтобуса 1967 г.р. выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1988 г.р. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили различные травмы.
Семьи, потерявшие близких в результате автокатастрофы с автобусом в Пермском крае, получат единовременную выплату в 1 млн руб. Пострадавшим тоже будет оказана финансовая поддержка. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
По факту ДТП возбуждены два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Они объединены в одно производство.
