Семьи погибших в ДТП с микроавтобусом в Прикамье получат по 1 млн рублей Также материальная помощь будет оказана пострадавшим Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Семьи, потерявшие близких в результате автокатастрофы с автобусом в Пермском крае, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб.. Пострадавшим также будет оказана финансовая поддержка. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Губернатор также отметил, что сейчас с семьями погибших и раненых работают психологи.

ДТП произошло вечером 14 ноября (в 20:40 по местному времени) на 64-м км трассы Р-243, недалеко от д. Черепахи. По предварительным данным ГИБДД Пермского края, водитель микроавтобуса 1967 г.р. выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1988 г.р. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили различные травмы. По данным министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, сейчас семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Они объединены в одно производство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.