Спасатели опубликовали фото с места ДТП с автобусом под Пермью Первый сигнал об аварии они получили 14 ноября в 20:53

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО) разместила в соцсетях фотографии с места ДТП, произошедшего вечером 14 ноября на 64-м км трассы Р-243, вблизи д. Черепахи.

Спасатели отметили, что накануне в 20:53 в Поисково-спасательную службу КМО поступил звонок от дежурного ЕДДС КМО о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-243. В сообщении говорились, что в результате столкновения большегруза «Сканиа» и рейсового автобуса «ГАЗель» есть пострадавшие. На место инцидента оперативно выехали спасатели ГОР 2 и ГОР 6.

По прибытии на место спасатели провели стабилизацию транспортных средств и обеспечили их безопасность. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) они извлекли пострадавших и тела погибших.

Всем пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали бригадам скорой медицинской помощи. В результате аварии 12 человек получили травмы, а 7 человек погибли.

Семьи, чьи близкие погибли в результате автокатастрофы с автобусом в Пермском крае, получат по 1 млн руб. единовременной выплаты. Пострадавшим также будет оказана финансовая помощь. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на своем Telegram-канале. Губернатор также отметил, что с семьями погибших и пострадавших работают психологи.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Эти дела объединены в одно производство.

