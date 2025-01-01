В Прикамье хоронят погибших в ДТП с рейсовым автобусом Всего в аварии погибли семь человек Поделиться Твитнуть

фото погибших в ДТП опубликованы на сайте "КП-Пермь"

В понедельник, 17 ноября, прошли похороны нескольких жертв ДТП с рейсовым автобусом под Кунгуром. Авария случилась 14 ноября. Среди похороненных — 17-летняя студентка, опытный акушер и молодой человек, направлявшийся навестить свою мать.

Подробности о погибших выяснило издание «КП Пермь».

Так в Прикамье проводили в последний путь 26-летнего Максима Рожкова из с. Троельга. Максим родился и вырос в этом селе. Он увлекался волейболом, был известен своей жизнерадостностью. После школы он отправился учиться в Пермь, а затем начал работать. В выходные он всегда приезжал к матери в родное село.

Анна Посохина, 64 года, также из с. Троельга была опытным акушером. Она начинала свою карьеру в родном селе, а затем переехала в Пермь. Она пользовалась большим уважением среди местных жителей, и многие женщины приезжали к ней на приём. Её уход стал большой утратой для односельчан.

Также похоронили 17-летнюю Варвару Лузину из с. Мазунино. Варвара училась в Перми и возвращалась домой с другом и котом, который ехал в переноске. После аварии спасатели нашли кота и привезли его в штаб. Родственники Варвары забрали животное.

Также в аварии погибла Анна Чайкина, 35 лет. Она родилась в Кунгуре, но жила в Перми. Анна увлекалась рисованием и училась в школе искусств в детстве, но не стала развивать свой талант. Она получила филологическое образование и работала корректором, а по выходным ездила в Кунгур.

Сын Анны, 8-летний Матвей, чудом выжил в аварии. Его мать выбросило из машины под грузовик, а он упал на пол и оказался под телами других пассажиров, что помогло ему выжить.

Также среди погибших оказался 44-летний Михаил Меркушев из д. Шавкуново Кунгурского района. О двух других мужчинах известно, что одному из них было 33 года, а другому — 29 лет. Они, предположительно, были из Березовского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.