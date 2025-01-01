В Пермском крае заработала горячая линия для родных пострадавших в ДТП с автобусом Звонки принимаются круглосуточно Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае организована горячая линия для родственников погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства территориальной безопасности региона.

По телефону горячей линии 8 (34271) 33221 можно получить информацию о состоянии здоровья пострадавших и получить психологическую поддержку. Звонки принимаются круглосуточно.

По данным экстренных служб, в результате ДТП, которое случилось 14 ноября с рейсовым микроавтобусом у д. Черепахи, погибли семь человек и 12 получили травмы. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семеро — тяжёлой.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило два уголовных дела. Первое дело касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а второе — оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оба дела объединены в одно производство.

