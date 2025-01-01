Алёна Бронникова Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве пермской «Звезды-2013» В отношении компании введено наблюдение Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Арбитражный суд Пермского края в октябре признал обоснованным заявление ПАО «Сбербанк России» о несостоятельности ООО «Звезда-2013» и ввёл в отношении компании наблюдение. Также включено требование в размере 10,1 млн руб. основного долга и 995,2 тыс. руб. неустойки в третью очередь реестра требований кредиторов. Временным управляющим назначен член Союза «СРО АУ Северо-Запада» Андрей Котельников.

Согласно документам суда, опубликованным в картотеке, иск от Сбербанка с требованием признать «Звезду-2013» банкротом поступил в арбитраж в июле. В качестве третьих лиц привлечены бенефициар ООО Алексей Сыропятов и АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».

Требования Сбербанк обосновал невозможностью исполнения должником обязательств по кредитному договору. Он был заключён в марте 2024 года, заёмщику на год был выдан кредит в сумме 30 млн руб. под 19,6% годовых. С Сыропятовым был заключён договор поручительства погашение кредита и уплата процентов должны были производиться ежемесячно.

В апреле 2025-го банк поставил в известность должника и поручителя о принятом решении о досрочном взыскании задолженности и потребовал досрочно выплатить всю сумму, однако задолженность не была погашена. В сентябре Мотовилихинский суд удовлетворил иск Сбербанка к ООО «Звезда-2013» и Сыропятову о взыскании задолженности в 11,1 млн руб. (10 млн руб. основного долга, просроченные проценты 155 тыс. руб., сумма неустойки 995,2 тыс. руб. и судебные расходы 101,3 тыс. руб.). Обязательства не были исполнены.

В сентябре требования заявило ПАО «Банк ВТБ». Организация указала на наличие не уплаченной свыше трёх месяцев задолженности по обязательным платежам в общем размере 215,1 млн руб. В залоге у ВТБ нежилое помещение площадью 163,2 кв. м. на ул. Куйбышева, 59, земельный участок (6,6 тыс. кв. м), где расположено футбольное поле, с выставочным залом (1,5 тыс. кв. м) на ул. Ординской, 9, а также право аренды земельного участка (4,6 тыс. кв. м) и расположенный на нём футбольный манеж (2,1 тыс. кв. м) на ул. Аркадия Гайдара, 12б. Заявление было принято судом к производству.

Также в октябре арбитраж принял к производству заявления о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности ИП Маргариты Ишутиной в размере 38,6 млн руб. и Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Пермскому краю в размере 6,2 млн руб. Судебное заседание назначено на 16 марта 2026 года.

ООО «Звезда-2013» ведёт деятельность спортивных клубов, выступило инвестором строительства футбольного манежа в Перми по ул. Гайдара, 12б. Совместно с застройщиком «Развитие» также реализует проект по строительству нового спорткомплекса с футбольным манежем на б. Гагарина. Летом в связи с неисполнением обязательств по кредитному договору, выданному на возведение манежа на Гайдара, ВТБ обратился в суд с иском о взыскании 186 млн руб. с ООО «Звезда-2013» и Алексея Сыропятова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.