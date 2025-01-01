ВТБ собирается обратить взыскание на новый футбольный манеж в Перми Банк хочет вернуть 186 млн рублей Поделиться Твитнуть

В связи с неисполнением обязательств по кредитному договору, выданному на возведение футбольного манежа по ул. Гайдара, 12б в Перми, банк ВТБ обратился в суд с иском о взыскании 186 млн руб. с ООО «Звезда-2013» и его бенефициара Алексея Сыропятова. Согласно информации на портале «Электронное правосудие», иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 1 июля.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на опубликованные материалы дела, банк настаивает на солидарном взыскании с фирмы-застройщика и предпринимателя суммы долга, начисленных процентов и штрафных санкций, а также требует обратить взыскание на залоговое имущество. Отмечается, что ООО прекратило обслуживание кредита, взятого в 2023 году, с февраля текущего года. В качестве третьего лица к участию в деле привлечено АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».

В региональном министерстве спорта сообщили, что владелец объекта проинформировал о возникших финансовых сложностях и предпринимаемых шагах для их разрешения. В ведомстве подчеркнули, что функционирование объекта осуществляется в штатном режиме. Пресс-служба уральского филиала ВТБ воздержалась от комментариев по поводу текущего судебного разбирательства.

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