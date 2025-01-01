В Перми для строительства спорткомплекса снесут популярную автомойку Объект появится на бульваре Гагарина Поделиться Твитнуть

В Перми на бульваре Гагарина появится новый спортивный объект с крытым футбольным полем. Инвестиционная компания приобрела автомойку «Дикий кот», работавшую на этом участке более двух десятилетий, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Автомойка продолжит работу примерно в течение года, после чего территорию подготовят к строительству.

Предполагается, что площадь спорткомплекса составит около 6 тыс. кв. м, включая футбольный манеж площадью 3 тыс. кв. м и административное здание.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 522 млн руб.

Завершить строительство планируется к 2028 году. Реализацией проекта занимается компания «Развитие арена» в партнёрстве с детским футбольным клубом «Звезда-2013».

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