Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят В ближайшее время должен восстановиться доступ к мобильному интернету

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность», объявленный в 5:30 утра 14 ноября, об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

В ближайшее время должен восстановиться доступ к мобильному интернету.

Напомним, что с ночи 14 ноября аналогичный режим вводился в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В связи с этим были закрыты аэропорты в Казани, Нижнекамске, Уфе, Оренбурге, Самаре, Пензе и Саратове. Аэропорт в Перми продолжал работу, но было задержано несколько рейсов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Пермского края 10 ноября подписал указ, запрещающий распространение информации о результатах противодействия беспилотным воздушным судам на территории региона. Документ опубликован 12 ноября.

