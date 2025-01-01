Алёна Бронникова Глава Пермского края подписал указ о запрете распространения информации о БПЛА Опубликованные краевыми властями сведения под запрет не попадают Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края 10 ноября подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам на территории региона. Документ был опубликован 12 ноября.

«Запретить на территории Пермского края публикацию и распространение в СМИ, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», фото- и видеоматериалов, касающихся применения на территории Пермского края беспилотных воздушных судов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полёта, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений», — сообщается в документе.

Кроме того, вводится запрет на распространение сведений, фото и видео, касающихся применения в регионе средств противодействия БПЛА, в том числе системы ПВО и РЭБ. Также под запрет попадает информация, способствующая раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры и средств противодействия беспилотникам.

При этом разрешается распространять информацию, официально опубликованную органами государственной власти, органами местного самоуправления в муниципалитетах и их подведомственными организациями в СМИ, СМК и интернете.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования. Контроль его исполнения возложен на заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития, природопользования и безопасности.

Проект указа был опубликован на сайте краевого правительства в начале октября. В минтербезе Прикамья пояснили, что данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности региона и защиты интересов государства. Аналогичные ограничения применяются и в других регионах. Несоблюдение запрета влечёт за собой административную ответственность.

При этом оперативно сообщить властям о летящем беспилотнике все жители могут с помощью приложения «РАДАР.НФ». Чтобы им воспользоваться, необходимо зарегистрироваться, используя номер телефона.

