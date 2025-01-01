Жителей Перми призвали сообщать о БПЛА через специальное приложение Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ЕДДС Перми, жители краевого центра могут быстро сообщить о летящем беспилотнике через приложение «РАДАР.НФ». Оно доступно на всей территории России, скачать его можно с официального сайта.

Чтобы им воспользоваться, необходимо зарегистрироваться, используя номер телефона.

При обнаружении подозрительного летающего объекта, следует открыть приложение, направить камеру на объект, определить тип объекта и нажать кнопку «Сообщить», сделать фотографию с помощью камеры телефона, при необходимости добавить текстовое описание.

В ЕДДС Перми отметили, что приложение «РАДАР.НФ» не позволяет загружать фотографии из галереи, поэтому снимок нужно делать в реальном времени через камеру телефона.

