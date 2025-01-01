Власти Пермского края запретят распространять информацию о применении в регионе БПЛА Указ подпишет Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья собираются ввести ограничения на публикацию и распространение в СМИ и онлайн-ресурсах фото- и видеоматериалов, раскрывающих детали, связанные с применением БПЛА в Пермском крае. Соответствующий проект указа губернатора Дмитрия Махонина появился на портале краевого правительства.

В частности, будет запрещено сообщать данные, по которым можно установить тип, локацию (место крушения), точку запуска, маршрут полёта, а также определить цели атаки, факт поражения и специфику ущерба.

Также под запрет попадут сведения об используемых в Пермском крае средствах и комплексах для борьбы с беспилотниками (включая системы ПВО и РЭБ); информация, которая может выдать места базирования, временные позиции, порядок несения службы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также положение объектов военной инфраструктуры и средств борьбы с БПЛА.

В проекте указа при этом отмечается, что данные ограничения не затрагивают информацию, обнародованную органами власти, местного самоуправления и их подведомственными учреждениями.

Настоящий указ вступит в силу с момента его официального опубликования. Контроль исполнения будет возложен на заместителя председателя правительства Пермского края, ответственного за вопросы территориального развития, природопользования и безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.