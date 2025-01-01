Нарушителей запрета сообщать об атаках БПЛА на Прикамье ждут штрафы до 300 тысяч рублей Мера вводится для обеспечения безопасности региона и защиты интересов государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали готовящийся указ губернатора Дмитрия Махонина о введении ограничений на публикацию и распространение в СМИ и онлайн-ресурсах фото- и видеоматериалов, раскрывающих детали, связанные с применением БПЛА в Пермском крае. Данная мера, заявили в Минтеребезе, обусловлена необходимостью обеспечения безопасности региона и защиты интересов государства.

Отмечается, что аналогичные ограничения применяются и в других регионах РФ, что свидетельствует об общей тенденции к усилению мер предосторожности.

Несоблюдение установленного запрета влечёт за собой административную ответственность согласно ст. 11.9 регионального закона 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Для физических лиц предусмотрен штраф 3-4 тыс. руб., для должностных лиц — 30-40 тыс. руб., для юридических лиц — 200-300 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», готовящимся указом будет запрещено сообщать данные, по которым можно установить тип, локацию (место крушения), точку запуска, маршрут полёта, а также определить цели атаки, факт поражения и специфику ущерба.

Также под запрет попадут сведения об используемых в Пермском крае средствах и комплексах для борьбы с беспилотниками (включая системы ПВО и РЭБ); информация, которая может выдать места базирования, временные позиции, порядок несения службы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также положение объектов военной инфраструктуры и средств борьбы с БПЛА.

В проекте указа при этом отмечается, что данные ограничения не затрагивают информацию, обнародованную органами власти, местного самоуправления и их подведомственными учреждениями.

