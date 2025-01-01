В Пермском крае объявлена опасность атаки беспилотников Возможны проблемы с доступом к мобильному интернету Поделиться Твитнуть

Утром в четверг, 14 ноября, в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Экстренное оповещение об этом размещено в официальном приложении МЧС.

Уточняется, что режим объявлен в 5:30. Жителей попросили сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а для вызова экстренных служб использовать номер 112».

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что все оперативные службы приведены в готовность.

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов возникли проблемы с доступом к мобильному интернету.

Напомним, что с ночи 14 ноября режим беспилотной опасности введен в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В связи с этим закрыты аэропорты в Казани, Нижнекамске, Уфе, Оренбурге, Самаре, Пензе и Саратове.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Пермского края 10 ноября подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам на территории региона. Документ был опубликован 12 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.