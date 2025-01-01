В аэропорту Перми задержаны три рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло Большого Савино, утром 14 ноября в пермском аэропорту на прилёт и вылет задержаны три рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Так, вылет рейса ЮВ 255 в Горно-Алтайск отложен с 8:00 до 11:10.

Задержаны прилёты рейсов ЮВ 541 из Казани (до 11:00) и того же Горно-Алтайска (до 17:30).

Причины задержек в воздушной гавани краевого центра не прокомментировали.

Известно лишь, что режим беспилотной опасности на территории Татарстана был введён сегодня в 00:43. А в 03:36 ввели ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска. На фоне ограничений в Казани и Нижнекамске наблюдаются массовые задержки рейсов.

В Перми, напомним, также ввели режим беспилотной опасности, однако аэропорт в Перми продолжает функционировать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.