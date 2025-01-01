Алёна Бронникова Основную часть зданий за кладбищем под старым зоопарком в Перми снесут в этом году Весной археологи возобновят наблюдение за работами в границах некрополя Поделиться Твитнуть

На месте старого зоопарка по ул. Монастырской в Перми приступили к реализации проекта по созданию общественного пространства «Архиерейский квартал». Во время археологических работ были найдены остатки ограды, отделявшей находившееся здесь ранее архиерейское кладбище от сада, таким образом была определена одна из границ некрополя.

Советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов рассказал «Новому компаньону», что одна из основных задач археологов состояла в определении границы некрополя в сторону существующих зданий, в том числе здания конюшни, которое планируется сохранить. Он рассказал, что на данный момент эта граница определена, под землёй был обнаружен фундамент ограды кладбища. За её пределами частично были выполнены раскопки, подтвердившие отсутствие за оградой мест усопших.

По словам Павла Черепанова, задача археологов выполнена, и их работа на зимний период пока завершена. По наступлению весны 2026 года и со сходом снега они снова приступят к работам и будут осуществлять археологическое наблюдение на всей территории кладбища.

Сейчас под наблюдением экологов ведутся работы по сносу аварийных насаждений, расчистки от поросли, более 70 деревьев и кустарников будут сохранены. Деревья, которые планируется сохранить, огораживают для защиты.

Кроме того, ведётся подготовка к поэлементной разборке зданий. Как отметил Павел Черепанов, это долгая и кропотливая работа, которая займёт достаточно много времени из-за стеснённых условий — объекты расположены близко друг к другу, на территории много зелени.

«Это всё будет разбираться аккуратно: что-то вручную, что-то при помощи техники, но основная часть будет разбираться вручную. Задача до конца года — демонтировать основную часть зданий, которая находится вне зоны кладбища. Также сейчас изменяется трассировка всех подземных коммуникаций. Сейчас идёт подготовка, чтобы все мероприятия по замене и выносу инженерных сетей осуществить сразу ранней весной», — добавил он.

В зимний период также будет разрабатываться проектная документация по восстановлению исторического вида здания конюшни и проводиться подготовка мероприятий по благоустройству, к которым приступят весной.

Как сообщалось ранее, археологические исследования и расчистка территории являются необходимым этапом подготовки к дальнейшему благоустройству. Планируется, что работы будут продолжаться в течение 2026 года.

Архиерейский квартал обустроят в границах улиц Окулова, Газеты «Звезда» и Монастырской и Соборной площади. Для создания нового общественного пространства запланирована реализация трёх проектов, включающих в себя реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора и благоустройство территории рядом с ним, создание за пределами некрополя и на месте разрушенного археологического слоя яблоневого сада, а также восстановление пяти архиерейских домов, которое будет вестись с привлечением инвестора.

Здание построенной в дореволюционное время конюшни, в которой в советские годы размещался отдел экзотических животных и обезьян, планируется сохранить. Оно будет находится внутри границ сада для прогулок, и вопрос его функционального наполнения пока прорабатывается. Инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья уже разработала техзадание по его реставрации.

