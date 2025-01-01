Алёна Бронникова На месте старого зоопарка в Перми начались археологические работы В границах Архиерейского квартала благоустроят территорию и создадут яблоневый сад Поделиться Твитнуть

На территории Архиерейского квартала в Перми, где ранее располагался зоопарк (ул. Монастырская, 10), приступили к исследовательским работам и освобождению территории. Работы по расчистке территории от зарослей ведутся под наблюдением экологов, по демонтажу строений старого зоопарка — под наблюдением археологов.

Как сообщили «Новому компаньону» в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, для подготовки к благоустройству территории квартала планируется, в том числе, снос деревьев, которые находятся в аварийном состоянии, кустов и поросли. Большая часть аварийных деревьев — клёны и тополя.

Будут сохранены более 70 деревьев и кустарников, среди которых есть 14 старовозрастных лип и один вяз, представляющие биологическую и историческую ценность. Для их сохранения подрядчик оградит деревья по границам проекции кроны. Специалисты отмечают, что в дальнейшем они создадут зелёный каркас сквера, информация об этих деревьях появится в информационной системе «Зелёный город». В рамках благоустройства также высадят новые деревья и кустарники: ивы, берёзы, яблони, тополи, туи, сирени, чубушники, спиреи, можжевельники, кизильник.

Кроме того, на территории квартала приступили к археологическим работам. В Камской археологической экспедиции ПГНИУ рассказали, что уже есть первые результаты. Археологическими методами точно определена одна из границ находившегося здесь до 1930-х годов архиерейского кладбища. Археологи нашли остатки ограды, отделявшей ранее кладбище от сада.

Археологические исследования, и расчистка территории являются необходимым этапом подготовки к дальнейшему благоустройству. Планируется, что работы в рамках этого этапа будут продолжаться в течение 2026 года.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в границах улиц Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской и Соборной площади, будет обустроено новое общественное пространство «Архиерейский квартал». Здесь будет реализовано три связанных между собой проекта — по реставрации Спасо-Преображенского кафедрального собора и благоустройству рядом с ним территории, созданию яблоневого сада, а также восстановлению пяти архиерейских домов, где ранее находились дома для квартир, летний дом архиерея и Дом певчих.

