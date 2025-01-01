В старом зоопарке Перми сохранят дореволюционную конюшню Она относится к ансамблю Спасо-Преображенского собора Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

На территории старого зоопарка Перми на ул. Монастырской планируется сохранить здание дореволюционной конюшни. Для сооружения инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья уже разработала техзадание по его реставрации. Здание будет находиться внутри сада для прогулок. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь. Всё реально!».

Конюшня относится к ансамблю Спасо-Преображенского собора. В советские годы в ней разместили отдел экзотических животных и обезьян.

Как ранее писал «Новый компаньон», на территории бывшего зверинца в ближайшем будущем появится новое общественное пространство «Архиерейский квартал». На земельном участке власти хотят реализовать три связанных друг с другом проекта: благоустройство территории у Спасо-Преображенского кафедрального собора, обустройство яблоневого сада и восстановление пяти архиерейских домов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.