Осуждённого за госизмену пермского фотографа этапировали в колонию Архангельской области Григорий Скворцов будет работать в швейном цеху или на деревообработке

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Пермского фотографа Григория Скворцова, осуждённого за государственную измену, после рассмотрения апелляции этапировали из Нижнего Новгорода в Архангельскую область. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии №5 города Коряжма.

В группе поддержки родные Григория Скворцова пишут, что фотографу скоро определят рабочее место. По информации телеграм-канала, он может быть распределён либо в швейный цех, либо на деревообработку. Рабочая неделя Скворцова составит шесть дней.





Напомним, Скворцова взяли под стражу сотрудники ФСБ в ноябре 2023 года. Против него выдвинуто обвинение в государственной измене. По имеющимся сведениям, поводом для обвинения послужила вероятная передача американскому корреспонденту планов, показывающих расположение секретных объектов в Москве. Скворцов заявляет, что эти планы он купил у Дмитрия Юркова, создателя книги «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Фотограф утверждает, что речь идет о материалах, которые больше не являются секретными и которые автор книги обнаружил в архивах.





В конце июня Пермский краевой суд приговорил Григория Скворцова к 16 годам заключения. Суд признал его виновным в госизмене и постановил отбывать срок в исправительной колонии. Кроме того, после освобождения его свобода будет ограничена в течение года. При этом прокуратура запрашивала для него 18 лет лишения свободы. Суд над фотографом проходил в закрытом режиме.





Стоит отметить, что в 2017 году Скворцов получил награду за серию фотографий, посвященных промышленным предприятиям Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, и в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, известную своими выступлениями в неординарных местах — шахтах, заброшенных стройках и заводских цехах.

