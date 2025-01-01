Суд приговорил фотографа из Перми Григория Скворцова к 16 годам за госизмену Он будет отбывать наказание в исправительной колонии Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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Пермский краевой суд приговорил фотографа Григория Скворцова к 16 годам лишения свободы. Мужчину объявили виновным в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Скворцов будет отбывать наказание в исправительной колонии. Ему также ограничили свободу на один год.

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Отметим, гособвинение настаивало на 18 годах лишения свободы, а сам обвиняемый не признал свою вину.

Как ранее писал «Новый компаньон», фотографа начали судить в начале июня. Слушания проходили в закрытом режиме.

Григория Скворцова задержали в ноябре 2023 года. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в рамках следствия по уголовному делу о госизмене. Сообщалось, что обвинение связано с возможным фактом передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Сама книга при этом свободно продаётся в интернет-магазинах.

В 2017 году Скворцов был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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