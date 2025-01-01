Пермских евангелистов могут обязать вернуть задолженность по решению суда Судебная тяжба длится уже несколько лет Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный документ по делу о неосновательном обогащении пермских евангелистов и начисленных процентах за использование чужих финансовых средств. Информация размещена на сайте «Электронное правосудие». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск был подан департаментом земельных отношений администрации Перми летом текущего года. Ранее муниципальные власти уже взыскали с управления христиан веры евангельской 14 млн руб.

По версии истца, указанная сумма является долгом евангелистов за пользование землей под ДК имени Ленина, находящимся в их собственности, и прилегающей к нему территорией. Однако ответчик отрицает задолженность, ссылаясь на отсутствие договора аренды между сторонами и неверные расчёты администрации, поскольку для религиозных объединений должна применяться ставка в размере 0,1% от кадастровой стоимости.

Напомним, ДК им. Ленина перешел в собственность «Нового завета» в 2005 году, однако земля под ним осталась в ведении муниципалитета. Судебный процесс начался в 2021 году, когда администрация предъявила организации требование о выплате 10,4 млн руб. за использование земельного участка и 3,5 млн руб. в качестве процентов. В 2024 году иск был частично удовлетворен. Апелляционная и кассационная жалобы ответчика не принесли результатов, и в начале апреля была подана жалоба в Верховный Суд РФ.

Как ранее писал «Новый компаньон», пермские власти предпринимали попытки выкупа здания, однако евангелисты запрашивали завышенную цену. Осенью 2024 года губернатор дал поручение мэру Перми инициировать процедуру выкупа дворца в связи с необходимостью проведения реконструкции. Впоследствии сообщалось о достижении принципиальной договоренности о возвращении объекта в муниципальную собственность.

В мае этого года Верховный Суд РФ отказал Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников в передаче кассационной жалобы по ДК им. Ленина для рассмотрения в рамках заседания судебной коллегии по экономическим спорам. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе судебных дел.

