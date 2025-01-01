Арбитражный суд Уральского округа объяснил необходимость изъятия акций у всех миноритариев СМЗ Опубликовано мотивированное решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа опубликовал мотивированное решение по делу, где прокуратура требовала изъять акции у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод».

Напомним, апелляционный суд ранее удовлетворил иск частично, отказавшись изъять акции у миноритариев, которые приобрели их на бирже. Однако, кассационный суд постановил, что приватизация завода в 1990-х годах была незаконной, что делает все последующие операции с акциями недействительными (это решение было подтверждено в ходе спора об изъятии 89,4% акций у миллиардера Петра Кондрашева и его партнеров), пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Кассационный суд отметил, что, как правило, акции, купленные на бирже, не подлежат изъятию, но в данном случае имеются особые обстоятельства. Постановление апелляционной инстанции, по мнению кассации, поставило миноритариев, не приобретавших акции на бирже, в неравное положение, что нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом. В связи с этим, апелляционное решение было отменено, и суд оставил в силе решение первой инстанции, обязывая Росимущество выплатить миноритариям компенсацию за изъятые акции по рыночной стоимости.

Банк России намерен оспорить данное решение в Верховном суде РФ. Регулятор считает, что изъятие акций у частных инвесторов представляет угрозу для защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку.

