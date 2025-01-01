ЦБ намерен обжаловать решение об изъятии акций миноритариев СМЗ Регулятор считает, что оно подрывает доверие к финансовому рынку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центральный банк России планирует подать апелляцию на решение Арбитражного суда Уральского округа, который удовлетворил иск прокуратуры о конфискации акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства (об этом ранее писал «Новый компаньон»).

Как заявил регулятор, в Банке России считают, что нормы закона, ограничивающие возможность изъятия имущества, приобретённого на организованных торгах, направлены на поддержание стабильности рынка и повышение доверия инвесторов к этим торгам. Конфискация акций у частных инвесторов наносит ущерб защите прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку. Об этом пишет РБК.

Напомним, прокуратура требовала изъять в доход государства акции, принадлежащие более чем 2,1 тыс. физических и юридических лиц. Основанием для иска стали подозрения в нарушении процедуры приватизации предприятия в 1990-е годы. Ранее по аналогичной схеме было конфисковано свыше 89,5% акций ОАО у Петра Кондрашева и ещё троих предпринимателей.

