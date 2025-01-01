Алёна Бронникова Кассационный суд встал на сторону прокуратуры по миноритариям СМЗ Требования об изъятии акций в доход государства удовлетворены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа 20 октября рассмотрел кассационные жалобы прокуратуры на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о миноритариях Соликамского магниевого завода (СМЗ). Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте: отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе», - сообщается на сайте.

Резолютивная часть решения в данный момент не готова.

Изначально надзорный орган обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском об изъятии принадлежащих 2,3 тыс. миноритариев акций предприятия в пользу государства. Основанием была указана незаконность приватизации завода в 90-х годах. Суд удовлетворил требования в полном объёме, однако ответчики, Центробанк и Мосбиржа не согласились с решением.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая решение первой инстанции отменено в части истребования акций из незаконного владения 1,5 тыс. ответчиков, в удовлетворении требований к ним было отказано. Прокуратура не согласилась с вынесенным постановлением и обратилась в кассационный суд. Жалобы были приняты к производству летом.

