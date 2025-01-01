Прокуратура Пермского края обжалует в кассации решение по миноритарям СМЗ Апелляционный суд отклонил иск об изъятии их акций в пользу государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подала кассационную жалобу на решение Семнадцатого апелляционного арбитражного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Изначально прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии принадлежащих более чем 2 тыс. миноритариев акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Основанием для иска прокуратура указала незаконность приватизации завода в 90-х годах. Первоначально Арбитражный суд Пермского края поддержал требования прокуратуры, однако апелляционная инстанция вынесла противоположное решение. Апелляционный суд отклонил иск в отношении 1598 миноритарных акционеров, купивших акции в процессе биржевых торгов. Суд подчеркнул, что конфискация акций у инвесторов, приобретавших их на бирже, идёт вразрез с положениями Гражданского кодекса.

Апелляционный суд также указал, что такой шаг может нанести ущерб экономическому суверенитету страны. Кассационная жалоба принята к рассмотрению 23 июня.

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