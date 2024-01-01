Центробанк подал жалобу на изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода Два года назад приватизация СМЗ была признана незаконной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В суд поступила апелляционная жалоба Центробанка России на решение Арбитражного суда Пермского края изъять по требованию прокуратуры в пользу государства акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у 2,3 тыс. миноритарных акционеров. Судя по судебной картотеке, иск к производству пока не принят.

Арбитраж поддержал надзорный орган 22 марта 2024 года, объяснив своё решение так: поскольку приватизация предприятия в 1992 году была признана незаконной, то все последующие сделки нельзя считать добросовестными.

Напомним, в мае 2022 года суд признал приватизацию СМЗ в 1992 году незаконной. В собственность государства изъяли 89,4% акций завода. Четырьмя основными их владельцами были Сергей Кирпичёв, Пётр Кондрашёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Все суды по оспариванию данного решения они проиграли.

Потом было удовлетворено требование прокуратуры Пермского края изъять в пользу государства акции СМЗ у миноритариев, купивших их на Московской бирже. Речь идёт о почти 10,6% акций компании, которыми владели 2,3 тыс. миноритарных акционеров.

Пострадавшие миноритарии с апреля 2024 года начали подавать жалобы в краевой арбитраж. В начале мая стало известно, что апелляционную жалобу на решение суда подало и ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Тогда же председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции пообещала подумать, как с законодательной точки зрения регулятор мог бы защитить миноритариев, потому что подобное изъятие акций пагубно влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.

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