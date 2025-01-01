В пяти округах Прикамья 5 ноября прошли похороны погибших участников СВО Поделиться Твитнуть

В среду, 5 ноября, в нескольких муниципалитетах Пермского края состоялись церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции. Траурные мероприятия прошли в Ординском, Кочевском, Оханском, Нытвенском и Добрянском округах.

В Ординском округе простились с Николаем Батуевым, который погиб при исполнении воинского долга в октябре 2023 года. Церемония прошла в Доме культуры с. Шляпники.

В Оханском округе похоронили младшего сержанта Фёдора Пирожкова, уроженца д. Тулумбаиха. Он погиб в июле 2025 года.

В Кочевском округе проводили в последний путь Андрея Мошегова, который, как уже писал «Новый компаньон», трагически погиб в августе текущего года, когда ему было 49 лет. Прощание с военнослужащим состоялось в деревнях Маскаль и Лобозово.

В Нытве прошла церемония прощания с Рубеном Шакаряном, служившим в отдельной штурмовой бригаде «Урал».

А в Добрянке прошло прощание с Артёмом Рассадиным, погибшим 1 января 2025 года при выполнении боевых задач в населённом пункте Песчаное в Красноармейском районе ДНР.

Представители администраций муниципальных округов выразили соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

