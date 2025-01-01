На СВО погиб житель Прикамья Андрей Мошегов С ним простятся на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено родственниками погибшего

В Кочёвском округе проводят в последний путь уроженца д. Шорша Андрея Мошегова, который погиб в зоне СВО на территории Украины. Об этом сообщили родственники военнослужащего и местная администрация.

Андрей Мошегов родился в 1976 году, погиб в 7 августа этого года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Прощание с солдатом состоится 5 ноября в д. Маскаль (ул. Береговая, 5), а 6 ноября — в д. Лобозово, с 13:30.

Отметим, на этой неделе также похоронят ещё двух бойцов СВО, погибших в зоне боевых действий, — уроженца Нытвы Рубена Шакаряна и жителя Добрянки Артёма Рассадина. Обоих проводят в последний путь 5 ноября.

