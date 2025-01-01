В Пермском крае похоронят бойца СВО Рубена Шакаряна С ним простятся 5 ноября в Нытве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб нытвенец Рубен Шакарян. Об этом сообщается на официальной странице Нытвенского округа в соцсетях.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили местные власти.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

По данным СМИ, Рубен Шакарян родился в 1996 году и работал индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок.

Церемония прощания начнётся 5 ноября в 9:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а). Гражданская панихида запланирована на 10:00.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе также проводят в последний путь жителя Добрянки Артёма Рассадина, погибшего на СВО. Он родился в 1987 году в Добрянке, а в ноябре 2024-го заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО, где служил стрелком. Военнослужащий погиб 1 января этого года при выполнении боевых задач под Песчаным (Красноармейский р-н ДНР).

Его похоронят 5 ноября на малой родине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.