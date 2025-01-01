В Прикамье простятся с участником СВО Артёмом Рассадиным Он служил в зоне боевых действий стрелком Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал «Помним СВОих героев. Добрянский округ».

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Добрянки Артём Рассадин. Об этом сообщает телеграм-канал «Помним СВОих героев. Добрянский округ».

Артём Рассадин родился 2 ноября 1987 года в Добрянке. В 2004 году окончил Добрянскую СОШ №2, а в 2007-м — местное училище, получив профессию «электрогазосварщик».

После учёбы молодой человек работал монтажником на предприятиях Пермского края. В ноябре 2024 года решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации, где служил стрелком.

Мужчина погиб 1 января 2025 года при выполнении боевых задач в населённом пункте Песчаное в Красноармейском районе ДНР.

У военнослужащего остались сын, брат и близкие родственники.

Прощание с солдатом состоится 5 ноября в 11:00 в ДКиС им. Ладугина в Добрянке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.