Убыток СМЗ в Пермском крае за три месяца увеличился почти на 900 млн рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало финансовую отчётность по итогам третьего квартала 2025 года. Согласно представленной информации, убыток общества увеличился почти на 900 млн руб. с предыдущего квартала.

За январь-сентябрь 2025 года убыток ОАО составил 2,06 млрд руб., тогда как за январь-июнь 2025-го показатель составлял 1,16 млрд. При этом годом ранее, за январь-сентябрь 2024 года, убыток составлял 572,81 млн руб.

Выручка предприятия за девять месяцев 2025 года составила 7,14 млрд руб. (7,91 млрд в АППГ). Убыток от продаж сложился в 1,91 млрд (1,08 млрд в АППГ).

Причины чистого убытка по итогам прошлого года предприятие объясняло резким снижением мировых российских цен на основные виды продукции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ЦБ планирует подать апелляцию на решение кассационного суда, который удовлетворил иск прокуратуры о конфискации акций СМЗ в пользу государства.

