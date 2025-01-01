Соликамский магниевый завод раскрыл причины убытков за прошлый год Они составили более 1,136 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) обнародовало свой годовой отчёт, где сообщается о причинах чистого убытка предприятия, который в прошлом году составил более 1,136 млрд руб. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Отрицательный финансовый результат на предприятии связали с резким снижением мировых российских цен на основные виды продукции в прошлом году.

В отчёте сообщается, что у СМЗ ограничены возможности влияния на ценообразование на российском рынке и заявляется рост себестоимости производства, который связан с увеличением расходов на сырьё, материалы, энергоресурсы и оплату труда.

Как говорится в документе, на сегодняшний день Соликамский магниевый завод производит 72% товарного магния в России и 99% редкоземельных элементов. Кроме того, на предприятии производится 3,6% губчатого титана и 100% чистого ниобия и тантала.

Напомним, в конце мая предприятие опубликовало промежуточные итоги о финансовых результатах за первый квартал 2025 года. За это время СМЗ получил чистый убыток в 353,6 млн руб.

Показатели ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Согласно бухгалтерской отчётности, годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 178,8 млн руб. Доходы компании также показали снижение: в 2025 году выручка сложилась в 2,6 млрд руб., в 2024-м — 3 млрд руб. Себестоимость продаж в первом квартале 2024 года составила 2,7 млрд руб., а в первом квартале текущего года — 2,5 млрд руб.

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