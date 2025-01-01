Соликамский магниевый завод раскрыл причины убытков за прошлый год
Они составили более 1,136 млрд рублей
ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) обнародовало свой годовой отчёт, где сообщается о причинах чистого убытка предприятия, который в прошлом году составил более 1,136 млрд руб. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Отрицательный финансовый результат на предприятии связали с резким снижением мировых российских цен на основные виды продукции в прошлом году.
В отчёте сообщается, что у СМЗ ограничены возможности влияния на ценообразование на российском рынке и заявляется рост себестоимости производства, который связан с увеличением расходов на сырьё, материалы, энергоресурсы и оплату труда.
Как говорится в документе, на сегодняшний день Соликамский магниевый завод производит 72% товарного магния в России и 99% редкоземельных элементов. Кроме того, на предприятии производится 3,6% губчатого титана и 100% чистого ниобия и тантала.
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