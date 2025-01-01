Алёна Бронникова Соликамский магниевый завод завершил первый квартал 2025 года с убытком Сумма убытка сложилась в 353 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовал промежуточные итоги о финансовых результатах за первый квартал 2025 года. За указанный период предприятие получило чистый убыток в 353,6 млн руб.

Показатели ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно бухгалтерской отчётности, годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 178,8 млн руб. Доходы компании также показали снижение: в 2025 году выручка сложилась в 2,6 млрд руб., в 2024-м — 3 млрд руб. Себестоимость продаж в первом квартале 2024 года составила 2,7 млрд руб., в первом квартале текущего года — 2,5 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд скорректировал решение суда первой инстанции о передаче акций СМЗ в собственность государства. Акции, купленные на Мосбирже, останутся у владельцев. Таких акционеров более 1,5 тыс. человек.

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