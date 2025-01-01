Купленные на Мосбирже акции Соликамского магниевого завода останутся у владельцев Решение арбитражного суда частично изменено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми скорректировал решение суда первой инстанции о передаче акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в собственность государства, лишь частично удовлетворив иск прокуратуры. Изъятие акций не коснется миноритарных акционеров, предоставивших доказательства приобретения акций на организованных торговых площадках. По информации Мосбиржи, таких акционеров насчитывается более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

До этого Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование прокуратуры об обращении акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в доход государства. Суд первой инстанции пришёл к выводу о незаконной приватизации имущества Соликамского магниевого завода в 1992 году из-за отсутствия согласования с уполномоченным государственным органом. В качестве ответчиков по делу выступали свыше 2,1 тыс. физических и юридических лиц. С данным решением не согласны некоторые акционеры, а также Центробанк и ПАО «Мосбиржа», аргументирующие свою позицию тем, что закон не допускает изъятие акций у владельцев, купивших их на организованных торгах.

В декабре 2024 года, в ходе апелляционных слушаний, представитель Генпрокуратуры РФ сообщил о готовности государства, в лице ПАО «Росатом», предоставить материальную компенсацию физическим лицам, добросовестно приобретшим акции.

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