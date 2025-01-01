Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Четыре спектакля Пермского театра оперы и балета стали соискателями «Золотой маски» В «длинный список» премии вошли два спектакля из Кудымкара Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», четыре премьеры театрального сезона 2024/25 в Пермском театре оперы и балета получили статус соискателя Национальной театральной премии «Золотая маска». В «длинный список» вошли детский музыкальный спектакль «Легенды скрипичных мастеров» (6+), опера Сен-Санса «Самсон и Далила» (16+), балеты «Орфей» (12+) и «Сильвия» (12+). Статус соискателя получили также спектакли Коми-Пермяцкого национального драматического театра «Прошлым летом в Чулимске» (18+) и «Живи и помни» (16+). Остальные театры из Пермского края отбор не прошли, хотя и активно участвовали в выдвижении своих спектаклей.

По нынешнему регламенту, все театры, принимающие участие в конкурсе, проходят три этапа и, соответственно, включаются в три категории: «участник» — тот, кто подал заявку, «соискатель» — тот, кого отобрали для просмотра экспертным советом, и «номинант» — тот, кого эксперты рекомендовали для оценки жюри.

Сейчас премия находится на второй стадии конкурсного отбора, и уже составлен «длинный список», в который вошли соискатели. Правда, он нигде не обнародован полностью, на сайте премии можно найти лишь расписание показов спектаклей-соискателей на ближайшие два месяца.

Напомним, в начале кампании по выдвижению спектаклей на премию Пермская опера занимала выжидательную позицию, связанную с тем, что в новом регламенте «Золотой маски» нет персональных номинаций, награждаются только спектакли. Однако театр всё же принял участие в конкурсе.

Как уже сообщал «Новый компаньон», две солистки Пермской оперы стали номинантками Национальной оперной премии «Онегин». В связи с отменой персональных номинаций «Золотой маски» престиж этого «оперного Оскара» существенно укрепился.

